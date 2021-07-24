В ВР хотят лишать гражданства Украины за получение паспорта РФ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий лишение украинского гражданства за получение российского паспорта. Проект закона передан на рассмотрение руководству, его текст еще не опубликован.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроектом предлагается лишать гражданства в том случае, если гражданин Украины "добровольно вступает в гражданство страны-агрессора".

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Отметим, что инициаторами законопроекта стали Савчук Оксана (партия Свобода), Пипа Наталья (фракция Голос) и Княжицкий Николай (партия Европейская Солидарность).

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о дополнительных мерах по борьбе с двойным гражданством чиновников.

Напомним, это не первый шаг президента по борьбе с двойным или множественным гражданством госслужащих. Одним из таких шагов Зеленский сделал 4 марта. Тогда президент ввел в действие другое решение СНБО по этой теме – "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства".