В ВР считают нехватку кислорода диверсией

Украине нужно 344 тонны кислорода в сутки / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что остановка крупных заводов по производству кислорода может быть диверсией.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

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"Первое – это то, что... И сегодня уже СБУ и силовые структуры начали заниматься этим вопросом, потому что есть подозрения, что это может быть также диверсия, потому что почему-то именно на прогнозируемый пик эпидемии два самых мощных кислородных завода стали на техническую профилактику. На просьбу правительства перенести техническую профилактику там ответили, что это невозможно. Заводы пока стоят, но уже 2 ноября выходят из профилактики... К сожалению, это частные заводы – в стране все кислородные заводы частные", – рассказал Радуцкий.

Также глава профильного парламентского комитета подтвердил, что в Украине действительно сложился дефицит кислорода. По его словам, сейчас Украине нужно 344 тонны кислорода в сутки на всю страну.

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Статистика с COVID-19 в Украине сегодня

За прошлые сутки, 27 октября, в Украине зафиксировали 26 071 новый случай COVID-19. Это на 3497 случаев больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 851 804 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 576 жителей Украины (всего – 66 204). Вылечить удалось 2 411 711 инфицированных (10 006 – за последние сутки).

Ситуация с коронавирусом в городах

В Одессе ковидных пациентов экстренно перевозят из одной больницы в другую. А все из-за того, что закончился кислород, без которого тяжелые больные могут умереть. Пациентов перевозили вплоть до 4 утра. Привлекли скорые и чуть ли не весь медперсонал больницы.

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А в реанимации киевской больницы заканчиваются места для COVID-пациентов. Там занято почти 90% мест. Среди больных и вакцинированные.

В столице уже три дня подряд превышают показатели по распространению коронавируса. Таким образом, город оказалась на грани попадания в красную зону карантина.

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