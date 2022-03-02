В ВСУ предупредили, что в Украину может вторгнуться белорусская армия

Существует вероятность, что Беларусь тоже может напасть на Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Республика Беларусь оказывает помощь РФ в размещении войск на ее территории для ведения войны против Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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"С территории РБ с 24 февраля 2022 года систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам. На сегодня отмечается, что белорусские войска приведены в боевую готовность и находятся в районах сосредоточения максимально приближенных к государственной границе Украины. В течение текущих суток, по данным разведки, зафиксирована значительная активность авиационной техники. Кроме того, замечено движение колонн автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск", — говорится в сообщении.

По имеющимся данным ВСУ, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии. Используя тактику тотальной дезинформации и устрашения гражданского населения противник будет пытаться посеять панику и хаос.

"В связи с тем, что противнику не удается достичь поставленных целей, за счет существенного сопротивления ВС Украины и сопротивления патриотически настроенного гражданского населения, он перешел к разрушению информационной инфраструктуры и критически важных государственных объектов. Так, оккупационными войсками, по мере продвижения вглубь территории Украины, осуществляется разрушение ретрансляционных башен сотовой связи. 1 марта 2022 года нанесен ракетный удар по телебашне города Киева. Противник продолжает цинично пренебрегать нормами международного гуманитарного права во время ведения боевых действий", — сообщили в ВСУ.

Группировки Вооруженных Сил Украины осуществляют оборону определенных рубежей и наносят противнику сокрушительное поражение по всем направлениям. Во время упорных боев на Чернобыльском направлении получил ранение начальник штаба 36 общевойсковой армии Восточного военного округа, а в Северском операционном районе был уничтожен командир 11 отдельной десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск ВС РФ.

Что произошло за прошедшие сутки?

В Харькове и Киеве ночью слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.

С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры. В Черниговской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова были отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но их уничтожили украинские защитники.

Россияне нанесли ракетный удар по воинской части в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области.

в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что враг наступает со всех сторон. В городе возникли проблемы с электроснабжением.

В Киеве прогремела серия мощных взрывов.

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