В Запорожье демонтируют советскую военную технику в парке из-за фейка РФ

В Запорожье снесут военную технику / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожье городские власти решили демонтировать советскую военную технику, которая находится в парке Победы.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА в Telegram.

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"А все из-за глупых заявлений российского генерала, который заявил, что возле парка размещены огневые позиции ВСУ", – говорится в сообщении.

В Виннице снесли памятник Горькому

В Виннице демонтировали памятник российскому поэту и писателю Максиму Горькому. Постамент стоял в центральном парке несколько десятилетий.

Как нам стало известно, на сессии городского совета решили демонтировать памятник Горькому и передать его на хранение в краеведческий музей.

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Вместо Горького, вероятно, появится памятник Николаю Леонтовичу.

Также в Виннице переименовали 7 улиц и парков, названия которых ранее ассоциировались с советским союзом и Россией.

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