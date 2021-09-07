В Запорожье прошел чемпионат Украины по бразильскому джиу-джитсу

В Запорожье прошел турнир по бразильскому джиу-джитсу TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP. Фото: terrabrazilia.com

В Запорожье во Дворце "Юность" собрались борцы с бразильского джиу-джитсу на чемпионате Украины Лиги TMS. Маленькие и взрослые спортсмены из десяти стран мира боролись за звание чемпионов в своих категориях. Лучшие цветные пояса соревновались за титул абсолютного чемпиона Лиги TMS в трех дивизионах.

Как сообщает "Сегодня", первый украинский чемпион Bellator Ярослав Амосов также принял участие в соревнованиях TMS. Ярослав провел семь схваток и завоевал золото сразу в трех категориях и звание абсолютного чемпиона.

Всего на чемпионате Украины Лиги TMS соревновались более тысячи участников в возрасте от 4 до 47 лет. На сегодня это самые масштабные соревнования по бразильского джиу-джитсу в нашей стране.

"На этом турнире у нас соревнуется 88 команд со всей страны, также представители 10 других стран (Израиль, Молдова, Франция, Беларусь, Косово, Кувейт, Армения, Грузия и Турция – ред.). В нашей стране – это очень молодой вид спорта, но за этот год мы смогли собрать более 1000 спортсменов на арене в городе Запорожье", – сказал вице-президент лиги Сергей Погосян.

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Интересные факты о крупном турнире по джиу-джицу в Запорожье

Чемпионат Украины Лиги TMS стал рекордным среди турниров украинских организаций по количеству зарегистрированных участников. 1038 заявок — именно столько регистраций собрал TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP.

Бразильское джиу-джитсу уникально в том, что это боевое искусство доступно спортсменам всех возрастов! На Чемпионате Украины Лиги TMS возраст самого маленького участника — 4 года, а самому старшему компетитору — 49 лет.

Золотые, серебряные и бронзовые медали — обязательный наградной атрибут на всех соревнованиях Лиги TMS. Для того, чтобы наградить всех призеров, которые займут первое, второе и третье место в своих категориях, будет задействовано 270 комплектов медалей.

Все призеры своих категорий смогут заявиться в "абсолютку". Этот раздел уникален тем, что в нем всего два весовых дивизиона: до 80 кг и 80+ кг. В рамках данного формата соревнований, синий пояс может встретиться в бою с чёрным поясом и побороться на профессиональном уровне за денежные призы. Впервые в Украине на чемпионате Украины пройдут и детские абсолютные категории, но по максимально безопасным для детей правилам.

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