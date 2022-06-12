В Запорожской области оккупанты ставят мины-ловушки с растяжками для гражданских

В ЦПД рассказали, как поступать если обнаружили мину / Фото: Коллаж: Сегодня
Оккупанты, отступая, оставляют мины-ловушки с растяжками на объектах гражданской инфраструктуры. Центр противодействия дезинформации в Telegram-канале дал несколько советов, как вести себя в случае обнаружения подозрительного объекта.
"В Запорожской области зафиксированы факты установления оккупантами мин-ловушек с растяжками. Будьте внимательны и осторожны во время передвижения по населенным пунктам, находившимся под временным контролем врага! Оккупанты очень коварны и не гнушаются любыми способами нанести вред населению Украины", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что после боев остается много несдетонировавших снарядов, контакт с ними может нести прямую угрозу вашей жизни.
Что делать при обнаружении подозрительного объекта
- Ни в коем случае не трогайте его;
- Немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или полиции (102);
- Предупредите прохожих о возможной опасности;
- Отойдите подальше от предмета;
- Не используйте мобильный телефон вблизи предмета;
- Дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.
Как уберечься от мин
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с издательством "Ранок" разместили в открытый доступ детское издание в виде комикса, рассказывающее о правилах безопасного поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов.