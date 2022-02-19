"Вагнеровцы" уже в "Л/ДНР" — данные Bellingcat

Гристо Грозев рассказал о "вагнеровцах" на оккупированных территориях / Фото: Коллаж: Сегодня

Члены российской ЧВК "Вагнер" уже есть на территории так называемой "ДНР", а возможно, и на подконтрольных Украине территориях. Об этом рассказал руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев в эфире телеканала "Украина 24".

"Во время подготовки нашего расследования мы установили контакты с некоторыми "вагнеровцами" и продолжаем сейчас проверять, где они находятся. Реально под новой формой, новой компанией, которая уже не называется "Вагнер", есть новая компания, которая более прямо подчиняется ФСБ. Часть этих людей уже находятся на территории "ДНР", а возможно, и перешли границу. Но поскольку в этот раз российское государство не планирует прятать свое участие, если начнется война, то их роль будет не такой важной, как 5-6 лет назад", — рассказал он.

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Угроза войны в Украине

На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной было много прогнозов, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее время. Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля, однако этого не случилось.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что атака на Украину может начаться в любой момент.

Представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что РФ не выполнила полностью ни одного обязательства по комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

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Нападение на Украину начнется с масштабных провокаций, которые призваны оправдать вторжение России в нашу страну. Пошаговый план этого нападения озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

На фоне сохраняющейся угрозы от России Берлин принял решение перебросить своих военных и технику к ближайшим соседям агрессора. Первая группа из 130 солдат и 60 транспортных средств прибыла в Литву в четверг, 17 февраля.

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