Вакцинацию людей младше 30 препаратом AstraZeneca нужно остановить – медик

Такой вывод врач сделала на основе медицинских исследований, устанавливающих связь между COVID-препаратом и тяжелыми тромботическими осложнениями

Использование вакцины от коронавируса AstraZeneca следует ограничить для людей младше 30 лет.

Об этом заявила главный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

Такой вывод эксперт сделала на основе медицинских исследований, устанавливающих связь между COVID-препаратом и тяжелыми тромботическими осложнениями.

"Обе статьи приходят к одному и тому же выводу: эти необычные тяжелые явления, сопровождающиеся тромбоцитопенией, вызваны ложными антителами. Следовательно, у пациентов может быть как тяжелый тромбоз, так и сильное кровотечение", — написала она.

Голубовская отметила, что в настоящее время Великобритания рекомендует использовать альтернативную вакцину людям моложе 30 лет. Кроме того, сегодня FDA и CDC рекомендовали приостановить использование разработки Johnson & Johnson после сообщений о тромбах у пациентов, получивших прививку.

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"Надо понимать, что, вероятно, у этих же людей, у которых развивается подобное состояние, имеется повышенный риск тяжелого течения COVID-19. С теми же осложнениями, но с большей вероятностью", — отметила врач.

Голубовская подчеркнула, что от вакцинации людей младше 30 лет необходимо воздержаться.

"По-прежнему я считаю, что вакцинировать иммунных лиц нецелесообразно. Дабы избежать ненужных, ничем неоправданных рисков. Все неиммунные, не болевшие, давно переболевшие люди (больше шести месяцев) должны быть вакцинированы", — написала инфекционист.

Более подробно о ситуации, которая сложилась вокруг британского препарата, читайте в материале: От отрицания до признания. Как AstraZeneca стала "врагом номер один".