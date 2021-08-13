"Вали в Африку": нардеп Беленюк едва не подрался в центре Киева

Народный депутат от "Слуги народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк заявил, что сегодня в центре Киева против него устроили расистскую провокацию и пытались спровоцировать на конфликт.

Об этом он написал в Facebook.

"Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт, выкрикивая обидные вещи типа: "Черная обезьяна что знает о патриотизме?" и "Вали в Африку". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально", – написал он.

Но Беленюка задели эти оскорбления, и он задался вопросом, может ли он себя считать украинцем в собственной стране.

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"Мне интересно … насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей родине и в родном городе? И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?" – отметил депутат-борец.

Беленюк чемпион и политик

Жан Беленюк многократный чемпион мира и Европы, олимпийский чемпион, победитель и призер других международных турниров. Сам он родился в Киеве, мать у него украинца, а отец – из Руанды (Африка).

На недавней Олимпиаде он впервые стал олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе, на прошлой Олимпиаде он взял "серебро".

С 2019 года Беленюк также является народным депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа". После победы на Олимпийский играх отметил, что теперь у него будет больше времени заниматься политикой.

Новости "Сегодня" узнали, какая недвижимость есть у Жана Беленюка. Под Киевом олимпийский чемпион имеет загородный дом с просторной террасой.

А недавно кремлевская пропагандистка увидела в гопаке Беленюка "москальскую присядку". Ольга Скабеева заявила, что украинский борец станцевал на Олимпиаде не гопак.