"Василий Быков", пошел на**й! Что за корабль ВСУ подбили возле Одессы

Сегодня, 7 марта, корабль затонул / Коллаж "Сегодня"

Вчера, 6 марта, украинские военные уничтожили гордость российских военных Черноморского флота. Оккупанты потеряли свой новый патрульный корабль "Василий Быков".

Об этом сообщает Репортер Украина Война Новости.

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"Сегодня корабль затонул. Информации о судьбе экипажа нет. Вертолеты к тонущим не подберутся. Но, может, кому-то и повезло", – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 7 марта