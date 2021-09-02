Василий Хмельницкий стал амбассадором ГД ООН в Украине

Василий Хмельницкий подписал Меморандум о сотрудничестве с Сетью ГД ООН. (на фото слева – Василий Хмельницкий, справа Татьяна Сахарук). Коллаж: "Сегодня" / Фото: UFuture

1 сентября украинский предприниматель, основатель холдинговой компании UFuture и фонда K.FUND Василий Хмельницкий подписал Меморандум о сотрудничестве с Сетью Глобального договора ООН в Украине. Он стал амбассадором социального направления деятельности этой организации.

Об этом сообщает UFuture.

"Внедрение и поддержка глобальных инициатив устойчивого развития на локальном уровне, в Украине, будут развивать общество и помогать каждому из нас становиться более успешным и ответственным. Как основатель K.FUND, я много лет инвестирую в развитие образования, поддержку малого бизнеса, в инновационные экосистемы для талантов в Украине. Сегодня все должны объединить усилия для того, чтобы достигать целей устойчивого развития, – отметил Василий Хмельницкий

Со стороны Глобального договора ООН свою подпись под Меморандумом поставила генеральный директор Татьяна Сахарук.

"Василий Хмельницкий является не только успешным предпринимателем, но и лидером мнений и идейным вдохновителем в сфере инноваций для тысяч украинцев. Аналог Кремниевой долины, которую Хмельницкий создает в Киеве, свидетельствует о его заинтересованности в социальном развитии нашей страны. Поэтому я убеждена, что это сотрудничество станет взаимовыгодным партнерством над нашими будущими проектами", — сказала Татьяна.

Подпись под Меморандумом поставила генеральный директор ООН. (на фото слева – Василий Хмельницкий, справа Татьяна Сахарук) / Фото: UFuture

Важными пунктами в деятельности Василия Хмельницкого станут:

планирование развития направления Глобального договора ООН в Украине, касающегося социальной сферы;

экспертная и информационная поддержка социальных программ ГД ООН в Украине;

поддержка проведения ежегодной международной кампании Партнерство ради устойчивого развития, в рамках которой вручается премия за лучшие проекты в категории Общество, и др.

Напомним глава UFture рассказал, что акциз на зеленую энергию однозначно ухудшит инвестиционную привлекательность Украины.