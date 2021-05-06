Вдвое больше, чем вчера: в Украине резко выросла заболеваемость COVID-19

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В Украине за прошедшие сутки, 5 мая, выявили 6038 новых больных COVID-19. Это в 2,3 раза, или на 3 462 случая больше, чем в предыдущие сутки. Вылечиться за последние 24 часа удалось 14 351 пациенту с коронавирусом. Умерли 374 украинца (вчера – 161).
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в г.. Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.
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За все время эпидемии коронавируса в Украине насчитали 2 млн 97,02 тыс. заразившихся, 1,7 млн выздоровевших и 45 451 летальный случай.
Напомним, Украина может оказаться на первом месте по смертям от COVID-19 в Европе. Стране еще далеко до уровня, с которого началась вторая волна, и есть риск, что повторный всплеск может произойти в конце мая.
С темпами вакцинации в стране тоже не все радужно. Президент требует от правительства, чтобы ко Дню Независимости большинство украинцев уже имели прививку от коронавируса. Но для этого темпы вакцинации нужно значительно ускорить.
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