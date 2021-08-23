"Велено не пускать". Порошенко не пригласили на парад в честь Дня Независимости

Завтра пройдет парад в столице. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине будут масштабно отмечать 24 августа. Однако, пятому Президенту Украины Петру Порошенко на 30-ю годовщину Независимости Украины приглашение не пришло.

Об этом сообщает советник Порошенко Юрий Бирюков в Facebook.

"Ирина Геращенко сегодня рассказала о том, что приглашения на официальные мероприятия дали только ей и Артуру Герасимову. Пятому Президенту Украины на 30-ю годовщину Независимости пригласительный велено было не давать", – написал он.

По его словам, на параде украинцы увидят технику и армию в форме, которую покупали при Порошенко.

"Могу догадаться, опираясь на весь предыдущий опыт. Петр Алексеевич не обиделся. Обида – это нечто такое, чем можно удостоить равного себе. А тут ... Идешь ты по улице, и вдруг вступаешь в грязь. Что, будешь в лужу обижаться? Досадно, но подошву вытер и пошел дальше, выбросив из головы", - написала в соцсетях волонтер Тамара Гориха Зерня.

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Как будут праздновать в Киеве?

Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

В военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

участников боевых действий на Донбассе;

ветеранов;

добровольцев;

медиков;

волонтеров.

Ранее мы сообщали, что военный парад – далеко не единственная культурная программа на 30-летие Независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня.

Кроме того, к военному параду подлатали асфальт на Крещатике.