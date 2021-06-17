Венедиктова встретилась с экологами и представителями общественных организаций

В четверг, 17 июня, генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела секторальную встречу с представителями общественных организаций в сфере защиты окружающей среды.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

"Проблемы экологии – один из крупнейших вызовов для Украины наравне с войной и коррупцией. Ситуация катастрофическая, у нас не на кого перекладывать эту ответственность, необходимо действовать немедленно ради будущего наших детей. Именно поэтому мы создали и развиваем Специализированную экологическую прокуратуру, которая в рамках полномочий занимается противодействием преступлениям против окружающей среды", – отметила генеральный прокурор.

В свою очередь представитель Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы Тигран Карапетян положительно оценил приоритезацию этого направления. По его словам, данное направление важно не только для Украины, но и для Европы.

Фото: пресс-служба ОГП

"Мы очень взвешенно подошли к созданию этой прокуратуры – процесс подготовки длился год. Это показатель того, что мы хотим работать искренне, честно и, что самое важное, системно", – сказала Венедиктова.

Фото: пресс-служба ОГП

По ее словам, перед началом работы все сотрудники специализированной прокуратуры прошли профессиональное обучение и в дальнейшем готовы постоянно повышать уровень своей квалификации.

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Фото: пресс-служба ОГП

"Защита экологии – приоритет не только Офиса генерального прокурора, но и государства. Я и как член СНБО, и как генеральный прокурор готова делать все, что от меня зависит. А гражданское общество – наш основной предохранитель и мотиватор", – резюмировала Ирина Венедиктова.

Фото: пресс-служба ОГП

Отметим, что участие в мероприятии также приняли участие заместитель генерального прокурора Максим Якубовский, руководитель Специализированной экологической прокуратуры Алексей Мельник, представители Совета Европы и Европейского суда по правам человека и экоактивисты.

Фото: пресс-служба ОГП

Ранее мы сообщали, что ни в одной стране ЕС экоинспекция не имеет таких неограниченных полномочий, которые предлагают предоставить ей в Украине.