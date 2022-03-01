Венгрия поддержала экспресс-вступление Украины в ЕС

Ранее Венгрия была против вступления Украины в Альянс / Фото: Коллаж: Сегодня
Венгрия поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, пишет венгерское издание 444.
"Вчера президенты восьми стран-членов ЕС – страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Болгария и Словения, выступили с совместной инициативой для продвижения евроинтеграции Украины, с целью предоставить Украине статус страны-кандидата и начать переговоры о вступлении как можно быстрее. Хотел бы объявить, что Венгрия поддерживает эту инициативу и мы призываем Брюссель поставить вопрос на повестку дня", – сказал он.
По его словам, они поддерживают любые инициативы, направленные на прекращение войны.
"Чем быстрее будет мир, тем меньше людей погибнет и тем меньше вынуждены будут убегать из своих домов", – сказал он.
Кроме того, Венгрия поддержала вступление Украины в НАТО.
Путь в НАТО
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