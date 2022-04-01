Рашистские символы теперь запрещены в Украине / Коллаж "Сегодня"
Верховная Рада признала Россию государством-террористом и запретила ее военную символику.
Об этом сообщается на сайте провластной партии "Слуга народа".
Законопроект за номер 7214 был принят в первом чтении. Его поддержали 311 парламентариев.
Что известно
Соавтор законопроекта, председатель Комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев рассказал, что украинское законодательство дополняется новыми терминами "государство-террорист" и "символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину".
"Буквы Z, V признаются символикой военного вторжения России в Украину, если их использование соответствует установленным этим законом признакам", – подчеркнул Потураев.
В новом законе Украины страна-оккупант признается государством-террористом, одной из целей политического режима которого является:
- государственный геноцид украинского народа,
- физическое уничтожение, массовые убийства граждан Украины,
- совершение международных преступлений против гражданского населения,
- использование запрещенных методов войны,
- разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры,
- создание искусственных гуманитарных катастроф в отдельных регионах Украины.
"Запрещается какая-либо пропаганда российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны России как государства-террориста, в том числе использование символики вторжения. Термин "террористическая деятельность" дополняется пропагандой российского неонацистского тоталитарного режима", – добавил Никита Потураев.
Новый фашизм
Буквы "Z" и "V" уже ассоциируются с преступлениями против человечтности.
Южнокорейская компания Samsung присоединилась к бизнесу, который бойкотирует символ оккупанта – букву "Z".
Граждане Германии, которые будут использовать букву "Z", символизирующую поддержку войны России в Украине, будут привлекаться к уголовной ответственности.
В России гордятся своими преступлениями. Так, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин похвастался тем, что символ Z нанесли на ракету-носитель.