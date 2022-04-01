Рашистские символы теперь запрещены в Украине / Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада признала Россию государством-террористом и запретила ее военную символику.

Об этом сообщается на сайте провластной партии "Слуга народа".

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Законопроект за номер 7214 был принят в первом чтении. Его поддержали 311 парламентариев.

Что известно

Соавтор законопроекта, председатель Комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев рассказал, что украинское законодательство дополняется новыми терминами "государство-террорист" и "символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину".

"Буквы Z, V признаются символикой военного вторжения России в Украину, если их использование соответствует установленным этим законом признакам", – подчеркнул Потураев.

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В новом законе Украины страна-оккупант признается государством-террористом, одной из целей политического режима которого является:

государственный геноцид украинского народа,

физическое уничтожение, массовые убийства граждан Украины,

совершение международных преступлений против гражданского населения,

использование запрещенных методов войны,

разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры,

создание искусственных гуманитарных катастроф в отдельных регионах Украины.

"Запрещается какая-либо пропаганда российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны России как государства-террориста, в том числе использование символики вторжения. Термин "террористическая деятельность" дополняется пропагандой российского неонацистского тоталитарного режима", – добавил Никита Потураев.

Новый фашизм

Буквы "Z" и "V" уже ассоциируются с преступлениями против человечтности.

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Южнокорейская компания Samsung присоединилась к бизнесу, который бойкотирует символ оккупанта – букву "Z".

Граждане Германии, которые будут использовать букву "Z", символизирующую поддержку войны России в Украине, будут привлекаться к уголовной ответственности.

В России гордятся своими преступлениями. Так, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин похвастался тем, что символ Z нанесли на ракету-носитель.