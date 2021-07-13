Верховная Рада провалила законопроект о медицинском каннабисе

Верховная Рада Украины не проголосовала за законопроект №5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях (легализации каннабиса). За проголосовали только 184 народных депутата.

Закон отправили на доработку к инициатору документа.

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Почему нужна легализация конопли

В Украине два миллиона человек страдают от постоянных болей из-за ряда заболеваний. Это взрослые и дети с онкологией, дети с эпилепсией, воины АТО с контузиями, люди, мучающиеся фантомными болями после ампутации. Опиаты, которые сейчас разрешено использовать для обезболивания, приводят к самой настоящей наркотической зависимости. У медицинского каннабиса нет такого побочного действия. Более того, на основании клинических исследований подтверждено, что конопля эффективна при лечении более 50 патологических состояний.

И еще один важный момент. Эти люди сейчас вынуждены покупать лекарства на основе каннабиса на черном рынке по 100-200 долларов. Когда в Украине начнут легально выпускать такие лекарства, они будут стоить 10-12 долларов.

Читайте также в нашем материале, что говорили политики о легализации каннабиса, поскольку одни поддерживают такой законопроект, другие – категорически против.