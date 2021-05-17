Везде грозы и до +29 градусов: чего ожидать от погоды в Украине 17 мая (карта)

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в первый день недели – прогноз синоптиков

REUTERS/Gleb Garanich В Украине ожидается плохая погода / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В понедельник, 17 мая, по всей Украине пройдут дожди с грозами. Больше всего лить будет на юге и в центре страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, во всех областях будет облачно, ветер 7-12 м/с.

Температура воздуха на западе и в центре страны ожидается 18-22 градуса тепла, на севере – 19-28 градусов, на юге – 20-24. Теплее всего будет на востоке страны, там столбик термометра поднимется до 24-29 градусов.

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В столице в этот день также будет дождь и гроза, температура 19-21 градус.

Напомним, сегодня, 17 мая, в Украине объявили штормовое предупреждение, также объявлен желтый уровень опасности.

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