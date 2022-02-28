Виноваты сами: РФ несет колоссальные потери на войне с Украиной

Россия развязала войну, а теперь несет огромные потери/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российская Федерация продолжает нести потери на войне с Украиной. Оккупантыпотеряли "своих" более 5 тысяч.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

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За 4 суток потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тыс. человек. Сотни солдат и офицеров врага оказались в нашем плену.

"Многие из них — совсем юные. Кремль превращает их в преступников, делает убийцами. Часть из них обманули, часть зазомбировали пропагандой или запугали. В целом видно, что мотивация большинства захватчиков является невысокой. Она становится совсем скудной, когда они сталкиваются с сопротивлением наших героических защитников и защитниц. И чувствуют мощь украинского оружия", — сказал министр обороны Алексей Резников.

Чтобы сохранить жизнь украинцев, Министерство обороны Украины поддержало инициативу международного ИТ-сообщества. Она очень проста.

"Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен. Средства для обеспечения этой акции собирают лидеры мировой ИТ-индустрии. Мы предлагаем российским военным начать новую жизнь" , — заявили в Минобороны.

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