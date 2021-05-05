Визит Блинкена в Украину и завершение встречи G7 – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 4 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В первый рабочий день после праздничных выходных в Киев с официальным визитом приедет глава Госдепа Энтони Блинкен, а в Лондоне завершится трехдневная встреча глав МИД "Большой семерки".

Украина

5-6 мая госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину с рабочим визитом. У него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину с рабочим визитом. У него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Онлайн-брифинг руководства Минздрава по ситуации с коронавирусной инфекцией

Заседание Кабинета министров Украины.

10:00 – заседание НКРЭКУ в форме открытого слушания. Онлайн-трансляция заседания состоится на официальном веб-сайте регулятора и канале YouTube.

За рубежом

Великобритания

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Завершение встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) в Лондоне.

Франция

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликует данные о потребительских ценах во входящих в организацию странах за март.

США

Институт управления поставками опубликует апрельский индекс деловой активности в секторе услуг США (ISM Non-Manufacturing).

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.