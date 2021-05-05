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Визит Блинкена в Украину и завершение встречи G7 – анонсы СЕГОДНЯ

5 мая, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 4 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В первый рабочий день после праздничных выходных в Киев с официальным визитом приедет глава Госдепа Энтони Блинкен, а в Лондоне завершится трехдневная встреча глав МИД "Большой семерки".

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