Визит Кулебы в Словакию и антитеррористические учения СБУ – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 12 мая в Украине и за рубежом в одном месте

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Словакию, в Украину приедет глава Сейма Литовской Республики Виктория Чмилите-Нильсен, а премьер-министр Денис Шмыгаль планирует посетить медзаведения в Черниговской области.

Украина

Начало визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Словакию на заседание глав дипломатии Центральноевропейской пятерки (Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии). Министр также проведет ряд двусторонних встреч.

на заседание глав дипломатии Центральноевропейской пятерки (Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии). Министр также проведет ряд двусторонних встреч. 10:00 – продолжение всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" . Cессии форума посвящены украинской армии. Учасники: министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ Евгений Мойсюк, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, директор госконцерна "Укроборонпром" Юрий Гусев и др. Детали и трансляцию форума можно посмотреть на сайте, странице Facebook, в Twitter, Instagram или YouTube.

– продолжение всеукраинского . Cессии форума посвящены украинской армии. Учасники: министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ Евгений Мойсюк, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, директор госконцерна "Укроборонпром" Юрий Гусев и др. Детали и трансляцию форума можно посмотреть на сайте, странице Facebook, в Twitter, Instagram или YouTube. Визит главы Сейма Литовской Республики Виктории Чмилите-Нильсен в Украину и встреча с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

в Украину и встреча с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. 11:35 – совместный брифинг глав Верховной Рады и Сейма Литовской Республики в формате "заявление для прессы, без вопросов" в пресс-центре Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, кулуары 3 этажа).

– совместный в формате "заявление для прессы, без вопросов" в пресс-центре Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, кулуары 3 этажа). 10:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасност и, обороны и разведки.

– заседание Комитета Верховной Рады и, обороны и разведки. 11:00 – открытое заседание Комитета по вопросам правоохранительной деятельности в режиме видеоконференции.

– открытое заседание Комитета по вопросам правоохранительной деятельности в режиме видеоконференции. 11:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики в режиме видеоконференции.

– заседание Комитета Верховной Рады в режиме видеоконференции. 13:45 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз (в режиме видеоконференции).

Черниговская область

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Черниговскую область, где ознакомится с деятельностью черниговского автозавода и посетит несколько медицинских учреждений города.

14:00 – выездное заседание Кабинета министров Украины. Трансляция заседания по ссылке.

– выездное заседание Кабинета министров Украины. Трансляция заседания по ссылке. 15:00 – пресс-брифинг по результатам рабочей поездки в Черниговскую область. Трансляция брифинга по ссылке.

Киев

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10:00 – рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-главе Конституционного Суда Александру Тупицкому в Печерском райсуде.

– рассмотрение ходатайства об в Печерском райсуде. 10:00 – заседание по делу о нападении "титушек" на протестующих и убийстве Вячеслава Веремия 18 февраля 2014 года в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская, 2а).

– заседание по делу о 18 февраля 2014 года в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская, 2а). 11:00 – заседание постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам собственности (ул.Крещатик, 36, 4-й этаж, сессионный зал).

– заседание постоянной комиссии Киевского горсовета (ул.Крещатик, 36, 4-й этаж, сессионный зал). 11:00 – заседание по делу о расстреле на улице Институтской 20 февраля 2014 года . Сергей Тамтура и Александр Маринченко (спецрота киевского "Беркута") обвиняются в убийствах и других преступлениях, которые привели к гибели 49 человек (Святошинский райсуд, ул. Якуба Коласа, 27а).

– заседание по делу . Сергей Тамтура и Александр Маринченко (спецрота киевского "Беркута") обвиняются в убийствах и других преступлениях, которые привели к гибели 49 человек (Святошинский райсуд, ул. Якуба Коласа, 27а). 14:00 – заседание по рассмотрению ходатайства следственного управления Майдана ГБР о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Виктора Януковича в организации насильственных преступлений в отношении участников мирной акции протеста на Майдане в 2013-2014 годах (Печерский райсуд, ул. Владимирская, 15).

– заседание по рассмотрению ходатайства следственного управления Майдана ГБР о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении участников мирной акции протеста на Майдане в 2013-2014 годах (Печерский райсуд, ул. Владимирская, 15). 14:00 – пресс-брифинг на тему "Русский мир" как угроза национальной безопасности Украины" в УКМЦ. Спикеры: экс-министр по делам ветеранов Ирина Фриз, глава КГГА Виталий Кличко, глава Минкультуры Александр Ткаченко, глава правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Полина Лысенко, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Игорь Рущенко и др.

Белая Церковь

10:00 – подготовительное заседание по делу о похищении и убийстве Юрия Вербицкого, похищениии Игоря Луценко (обвиняемые – Иван Новотный и Сергей Мислывый) в Белоцерковском горрайонном суде Киевской области (ул.Первомайская, 4а).

Львовская область

Начало плановых антитеррористических и контрдиверсионные учений координационной группы Антитеррористического центра при Управлении СБУ во Львовской области.

За рубежом

Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти.