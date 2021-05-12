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Визит Кулебы в Словакию и антитеррористические учения СБУ – анонсы СЕГОДНЯ

12 мая, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 12 мая в Украине и за рубежом в одном месте

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Словакию, в Украину приедет глава Сейма Литовской Республики Виктория Чмилите-Нильсен, а премьер-министр Денис Шмыгаль планирует посетить медзаведения в Черниговской области.

Украина

Черниговская область

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Черниговскую область, где ознакомится с деятельностью черниговского автозавода и посетит несколько медицинских учреждений города.

Киев

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Белая Церковь

Львовская область

За рубежом

Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти.

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