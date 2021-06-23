Президент Грузии в Украине и отчет о посадке Ryanair в Минске в ICAO – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 23 июня в Украине и за рубежом в одном месте

Прибывшая в Украину с официальным визитом президент Грузии Саломе Зурабишвили встретится с президентом Влади Владимиром Зеленским, а ICAO получит отчет по принужденному к посадке в Минске самолету Ryanair.

Украина

Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в формате видеоконференции.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

12:40 – подход к прессе президентов Украины и Грузии в Мариинском дворце.

– подход к прессе президентов Украины и Грузии в Мариинском дворце. Форум "Украина 30. Здоровая Украина". Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16а).

9:00 – публичные консультации по проекту закона "О внесении изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании" для обеспечения информационной безопасности населения в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации" (законопроект № 5546).

– публичные консультации по проекту закона "О внесении изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании" для обеспечения информационной безопасности населения в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации" (законопроект № 5546). Заседание Кабинета министров Украины.

10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123, конференц-зал).

– заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123, конференц-зал). 11:00 – региональное совещание-семинар по вопросам подготовки к проведению вступительной кампании 2021 года. Трансляция.

– региональное совещание-семинар по вопросам подготовки к проведению вступительной кампании 2021 года. Трансляция. Заседание по делу об обвинении исполняющего обязанности директора ГП "Дирекция по строительству и управлению национального проекта "Воздушный экспресс" и других инфраструктурных объектов Киевского региона" и директора частного предприятия в завладении и растрате средств в Высшем антикоррупционном суде (ул. Крещатик, 42а).

Ежегодная международная конференция "Права человека в цифровом измерении" в онлайн-формате с участием представителей Минкультуры, Минюста, Минцифы, СНБО, представители судебной власти страны, правоохранительных органов и СБУ. Конференция будет транслироваться на Youtube-канале ABA ROLI и будет доступна в записи на сайте.

Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" (23-27 июня) в гибридном формате. Программа.

За рубежом

Берлин, Германия

Министерская встреча по обзору выполнения решений состоявшейся в январе 2020 года в столице ФРГ Международной конференции по Ливии.

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Евросоюз

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Исследовательская организация Markit Economics опубликует предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за июнь.

Шанхай, Китай

7-я Китайская международная нефтегазовая выставка и конференция Gas Asia Summit & Exhibition – 2021 (23-25 июня).

Монреаль, Канада

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) получит промежуточный отчет по ситуации с самолетом Ryanair, совершившим вынужденную посадку в Минске.