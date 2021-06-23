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Президент Грузии в Украине и отчет о посадке Ryanair в Минске в ICAO – анонсы СЕГОДНЯ

23 июня, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 23 июня в Украине и за рубежом в одном месте

Прибывшая в Украину с официальным визитом президент Грузии Саломе Зурабишвили встретится с президентом Влади Владимиром Зеленским, а ICAO получит отчет по принужденному к посадке в Минске самолету Ryanair.

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