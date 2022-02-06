Вкус можно потерять навсегда? Как влияет COVID-19 на вкусовые рецепторы – исследование

Люди не чувствуют сладкое, кислое, соленое или горькое / Коллаж "Сегодня"

Новое исследование, опубликованное JAMA Otolaryngology, показало, что COVID-19может нанести прямой вред вкусовым рецепторам. До сих пор потерю вкуса считали симптомом, который проходит сам по себе, однако это не так.

Об этом пишет ТСН.

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Можно потерять вкус навсегда?

"Исследователи итальянского университета Триеста работали со 105 людьми, которые сообщили о нарушении их способности чувствовать сладкое, кислое, соленое или горькое спустя более трех месяцев после заражения SARS-CoV-2", — сообщает Medical News Today.

После проведения тестов, сосредоточенных как на запахе, так и на вкусе, у 42% участников обнаружили "гипогевзию — потерю основных вкусов".

"Последние теории предполагают, что COVID может оказывать непосредственное влияние на наши вкусовые рецепторы, используя механизм, который раньше считался путем к повреждению легких при болезни", — добавили в Medical News Today.

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Оба этих механизма могут вызвать изменения во вкусовых рецепторах.

До сих пор потерю вкуса считали симптомом, который проходит сам по себе в течение нескольких месяцев после заражения. Однако количество пациентов, страдающих потерей вкусовых ощущений через несколько месяцев после заражения, все еще растет.

Коронавирус в Украине

За сутки 5 февраля в Украине зафиксировали 27 851 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни.

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Также за прошедшие сутки:

госпитализировано – 4219 человек;

летальных исходов – 109;

поправилось – 6089 человек.

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