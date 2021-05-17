Власти провалили вакцинацию и карантин, COVID-ситуация будет ухудшаться – эпидемиолог

По словам специалиста, государство не создает никаких удобных инструментов, чтобы люди могли минимизировать дальнейшее распространение болезни

Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Украина прошла пик третьей волны пандемии, однако в будущем наша страна столкнется еще не с одной волной коронавируса.

Об этом заявил эпидемиолог Андрей Александрин в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы прошли третий пик первой волны коронавируса и мы будем заходить в следующий пик. Украина показала на практике, что более года мы не способны внедрять программы инфекционной безопасности и мы не способны обеспечить население хорошим охватом вакцинной профилактики. Поэтому эта тенденция у нас будет продолжаться и дальше", – отметил он.

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Специалист также подчеркнул, что в Украине сегодня циркулируют все известные штаммы коронавируса. При этом государство не создает никаких удобных инструментов, чтобы люди могли минимизировать дальнейшее распространение болезни.

"В общественном транспорте хаос как происходил, так и происходит... Мне кажется, у нас население расслабилось. У нас бывает или черное, или белое – либо власти внедряют жесткий карантин, либо все расслабляются, сидят в кафешках и ходят в кинотеатры", – добавил эпидемиолог.

Напомним, ранее эксперты рассказали, можно ли повторно вакцинироваться от коронавируса другим препаратом и когда именно стоит уколоть вторую дозу.