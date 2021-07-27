Вместо Батуми оказались в Тбилиси: что произошло с самолетом туристов из Украины

Украинцы прилетели в Батуми, но с опозданием на несколько часов / Коллаж "Сегодня"
Авиарейс Киев-Батуми украинской авиакомпании Yanair сегодня вовремя не доставил украинских туристов в курортный города Батуми. Экипаж вынужден был сделать незапланированное преземление в аэропорту Тбилиси.
Об этом сообщило грузинское агентство Грузия Online.
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Согласно официальной версии, причиной задержки стали метеоусловия. В момент прилета самолета в Грузию над Батуми шел проливной дождь и держался туман.
"Пассажиры находились в аэропорту Тбилиси несколько часов. Туман рассеялся и самолет вылетел в направлении Батуми", – заявили журналистам в Батумском аэропорту.
Так же в этот день произошла небольшая задержка авиарейса Львов-Батуми. В аэропорту курорта заверили СМИ, что это не было связано с грузинской стороной.
На сайте авиакомпании Yanair объяснений относительно авиапроисшествия нет.
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Эта неделя оказалась богатой на авиапроисшествия. В понедельник, 26 июля, самолет Belavia, который следовал из Минска в Анталию, спустя час после вылета подал сигнал бедствия. На борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа.
А несколькими днями ранее произошла задержка рейса авиакомпании SkyUp, летевшего из Батуми в Харьков. Тут виноватой назвали птицу.
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