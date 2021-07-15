ВМС Украины получили первый ударный беспилотник Bayraktar

Военно-Морские силы Украины получили первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, который поможет в защите азово-черноморского побережья нашего государства. Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран.
По его словам, сейчас проводятся окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования ВМС.
"Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-Морских сил поставлен в Украину", – заявил министр.
Таран подчеркнул, что Bayraktar будет осуществлять эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей, а также сможет в случае необходимости уничтожать надводные и наземные объекты противника высокоточными средствами поражения.
Турецкий БПЛА Bayraktar TB2. Фото: Facebook
Как сообщали новости "Сегодня", в 2019 году Турция передала Украине партию БПЛА Bayraktar TB2. Тогда же прошли первые испытания турецкого беспилотника. Военные рассказывали, что перед заходом аппарата на цель в пункт управления передается информация о дальности, высоте и прочие данные. Отдельный боец-оператор осуществляет наведение на цель, после чего прямо оттуда можно применить вооружение. Беспилотник имеет систему лазерного наведения, высокоточное вооружение – точность попадание +/- 1 метр.
В свою очередь бывший секретарь СНБО Александр Турчинов рассказывал, что беспилотник Bayraktar может уничтожить цель с высоты в 7 км.
Стоит отметить, что Турция успешно использовала эти БПЛА в Сирии, а Азербайджан в войне с Арменией в Нагорном Карабахе победил едва ли не благодаря одним только Bayraktar. По данным азербайджанских СМИ, турецкие беспилотники, которыми вооружена азербайджанская армия, за 44 дня уничтожили 90 армянских танков.
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