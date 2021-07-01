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Внеочередное заседание Рады и вступление в силу цифровых COVID-паспортов ЕС – анонсы СЕГОДНЯ

1 июля, 07:00

Юлия Безпечная

В Украине пройдет внеплановое заседание парламента, а в Евросоюзе начнут действовать электронные сертификаты вакцинации

Мы собрали все самые важные предстоящие события 1 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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