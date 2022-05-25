ВНО-2022: подробности прохождения мультипредметного теста

Появились детали, как будет проходить тестирование для выпускников / Фото: Коллаж: Сегодня
В этом году выпускники будут сдавать вместо ВНО национальный мультипредметный тест онлайн, однако физическое присутствие в центре тестирования все равно необходимо. Об этом рассказал омбудсмен по образованию Сергей Горбачев в прямом эфире национального телемарафона, который транслирует YouTube-канал "Украина 24".
Все центры для прохождения национального мультипредметного теста будут снабжены специальным оборудованием, рассказал он.
"НМТ будет проходить онлайн, но при физическом присутствии абитуриента в центре тестирования. Там также будет инструктор и специально настроенные компьютеры, подключенные к сети Украинского центра оценки качества образования", – рассказал Горбачев.
Омбудсмен рассказал, в чем особенность мультипредметного теста.
"Отличие этого теста от классического ВНО состоит в том, что это тестирование не предусматривает открытых ответов. То есть там не будет связного высказывания, а только ответы на конкретные вопросы, поставленные в тестах", – подчеркнул образовательный омбудсмен.
Что такое НМТ
Национальное мультипредметное тестирование будет длиться 90 минут, за которые необходимо выполнить 60 заданий по трем предметам:
- украинский язык (задание 1-20);
- математика (задание 21-40);
- история Украины (задание 41-60).
Во время тестирования можно будет выбирать последовательность выполнения задач, при необходимости возвращаться к предыдущим задачам, а также изменять вариант ответа.
Мультитест 2022 будет иметь три этапа.
- основная сессия: 18 июля – 10 августа;
- дополнительная сессия: 16-20 августа;
- специальная сессия: 12-16 сентября.
Подтвердить намерение проходить тест нужно с 20 мая по 7 июня на информационной странице, там же необходимо выбрать из предложенного перечня название населенного пункта, в котором или вблизи которого абитуриент находиться в период проведения НМТ. Если невозможно подтвердить свое участие в указанный срок, то еще будет возможность сделать это в период с 21 июня по 7 июля.
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