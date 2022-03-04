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Во дворе дачи Зеленского в Конча-Заспе упал обломок ракеты (фото)

Валентина Шаповал
4 марта, 17:55
Президент Владимир Зеленский прокомментировал инцидент

Президентская дача находится в Конча-Заспе / Коллаж "Сегодня"

Во двор дачи президента Владимира Зеленскогов Конча-Заспе под Киевом упал, вероятно, обломок ракеты.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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"Во двор президентской дачи в Конча-Заспе упал, вероятно, обломок ракеты. "Мимо", – прокомментировал это Владимир Зеленский", – написано в сообщении.

Обломок ракеты во двор дачи президента Владимира Зеленского. Фото: Сергей Никифоров.

Обломок ракеты во двор дачи президента Владимира Зеленского. Фото: Сергей Никифоров.

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Ситуация в Украине 4 марта

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