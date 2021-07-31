Во Львове планируют демонтировать советскую звезду. В Кремле истерика

Москва направила Киеву ноту из-за планов уничтожить копию ордена Второй мировой войны на Марсовом поле во Львове

Во Львове планируют убрать советскую звезду на мемориале. Фото: Общество будущего Львов/Facebook

Львовские власти приняли решение о демонтаже советской звезды на Марсовом поле. В связи с этим российский МИД направил ноту протеста Украине.

По мнению России, Украина нарушает международные обязательства и нормы по защите и сохранению военных мемориалов, говорится в сообщении МИД.

"Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза", – говорится в сообщении.

В Кремле также заявили, что осуждают "взятый властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом".

Что известно о демонтаже советской звезды

О демонтаже советской звезды стало известно 19 июля. Пятиконечную звезду с серпом и молотом на советском военном мемориале "Марсово поле" установили в 70-х годах прошлого века.

Ранее общественная организация Суспільство майбутнього Львів обратилась к управлению исторической среды Львовского горсовета с просьбой демонтировать советский орден. Чтобы не нарушать украинское законодательство, в мэрии обратились к государственным институтам, чтобы определить, подпадает ли орден на Марсовом поле под закон о декоммунизации.

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Оказалось, что этот вопрос могут решать на местном уровне. Поэтому советскую звезду решили таки демонтировать.

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Что такое Марсово поле во Львове

Марсово поле – советский военный мемориал во Львове. Расположен на улице Мечникова, примыкает с севера к Лычаковскому кладбищу. Летом Марсово поле является местом отдыха львовян.

Изначально это место было частью военного кладбища военных австрийской армии и союзников, павших в Первой мировой войне. Благодаря подробному плану 1927 года известно о 4712 отдельных и совместных могилах. Среди похороненных были немцы, украинцы, поляки, сербы, чехи, турки, боснийцы.

Марсово поле. Фото: wikipedia.org

В 1946-1947 годах похороненные были эксгумированы и на этом месте создано кладбище солдат Советской армии, павших во Второй мировой войне, и войск НКВД, погибших во время карательных операций против мирного населения Галичины и в боях с подразделениями Украинской повстанческой армии. Постепенно кладбище было заполнено одинаковыми бетонными надгробиями. Официально считается, что число похороненных достигает 3491.

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: