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Во Львове подорожает проезд: для кого и на сколько

Инна Собора
11 ноября, 16:48
Цены повысят после того, как предложение о повышении цен пройдет общественное обсуждение

Во Львове повышают цены на проезд. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове может подорожать стоимость проезда в общественном транспорте. Сейчас соответственные предложения выдвинули на общественное обсуждение.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Львова.

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Проект предусматривает введение единого электронного билета стоимостью 10 грн с возможностью пересадки в течение 40 минут. Это значит, что пассажиры смогут пересаживаться с трамвая на автобус или наоборот в течение 40 минут, а также использовать различные виды абонементов.

Какими будут цены на проезд

  • единый электронный билет с возможностью пересадки в течение 40 минут – 10 грн;
  • бумажный билет, приобретенный у водителя, без возможности пересадки – 15 грн;
  • билет за багаж может стоить 10 грн (речь идет о чемоданах или коробках 60х40х20 см, длинномерные предметы свыше 150 см).

Штраф за проезд без билета будет 200 грн.

Абонементы

Их также предусмотрели в проекте горсовета. Они могут быть как для жителей города, так и туристические.

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Для жителей Львова:

  • на 30 дней – 420 грн;
  • на 90 дней – 1200 грн;
  • на 180 дней – 2200 грн;
  • на 365 дней – 3650 грн;
  • студенческий абонемент на 30 дней по карте "ЛеоКарт" – 210 грн;
  • студенческий абонемент на 180 дней – 1100 грн.

Туристические:

  • на 1 день – 35 грн;
  • на 2 дня – 60 грн;
  • на 3 дня – 80 грн;
  • на 7 дней – 200 грн.

Льготы

При этом предлагается бесплатный проезд для школьников по льготной карте на 60 поездок в месяц. Однако только во время учебного года, на летние каникулы цена за проезд составит 10 грн.

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Пенсионеры могут получить карточку "ЛеоКарт", которая предусматривает 60 бесплатных поездок в месяц.

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