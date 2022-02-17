Во Львове с крыши многоэтажки сбросили автомобиль (фото)

Автомобиль упал с крыши многоэтажки. / Фото: Коллаж: Сегодня
Во Львове местные жители зафиксировали, как с крыши заброшенной многоэтажки сбросили автомобиль. Львовянка рассказала, что видела это своими глазами.
Об этом сообщило издание "Варта 1".
Событие произошло в так называемом районе "Призрак" на Тракте Глинянском. После инцидента автомобиль погрузили на эвакуатор и увезли.
"Здравствуйте, Тракт Глинянский, заброшенные строения. Сбросили машину с крыши", - написала женщина в редакцию львовского издания и прикрепила фото, на котором виден автомобиль.
Авто сбросили с многоэтажки. Фото: Варта 1
Что говорят правоохранители
В полиции подтвердили, что такое событие действительно произошло. Проходили съемки рекламного ролика, или клипа.
Разрешение у организаторов было. Какая компания проводила съемки, в полиции не рассказали.
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