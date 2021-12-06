Создавала ОУН на Донбассе, но попала в тюрьму. История связной Шухевича Ольги Илькив

Умерла связная Шухевича Ольга Илькив / Фото: Коллаж: Сегодня
Во Львове умерла связная главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича Ольга Илькив. Этим летом женщина отпраздновала свой 101-й день рождения.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что Илькив была легендарной женщиной, она всю жизнь посвятила служению Украине.
"За ее спиной – годы преследований, советских тюрем и тяжелой ежедневной борьбы. Непостижимая потеря для нашего города и нашей страны", – добавил он.
Что известно об Ольге Илькив
- Ольга Илькив родилась в 1920 году в Стрые во Львовской области.
- В декабре 1941 вступила в ОУН, а с 1945 года находилась в подполье УПА под псевдонимами Роксоляна и Ольга Зверобой.
- 27 апреля 1943 г. вступила в брак с Владимиром Лыкотой (Данилом), руководителем Стрыйского Провода ОУН.
- Была связной главнокомандующего УПА Романа Шухевича.
- В начале 1950-го Роман Шухевич передал для Ольги "штафетку", в которой рекомендовал ей переехать с семьей на Донбасс и создать там центр ОУН. 14 марта 1950 г., за день до переезда, она уехала во Львов попрощаться с подругами, но была арестована сотрудниками МГБ.
- Илькив приговорили к 25 годам тюрьмы, из которых провела в советских тюрьмах 14.
- После выхода из тюрьмы работала санитаркой и дворником, чтобы получить жилье и забрать детей из интерната.
- В 2008 году указом президента Украины Виктора Ющенко Илькив наградили Орденом княгини Ольги ІІІ-й степени. В 2020 году Ольга Илькив отпраздновала столетие.