Во Львове закрыли Дом ученых, в котором устроили БДСМ-вечеринку в День памяти жертв Голодомора

Власти Львова разделили недовольство местных жителей относительно развратной вечеринки. / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях львовский блоггер устроил громкую вечеринку с эротическим шоу в День памяти жертв Голодомора. Дом ученых, в котором прошли празднования, временно закрыли.

Об этом сообщил первый заместитель Львовского городского головы Андрей Москаленко в Facebook.

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Комиссия ТЭБ и ЧС провела специальное заседание, в ходе которого приняла решение приостановить хозяйственную деятельность Дома ученых Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины. Официальной причиной назвали – нарушение карантинных требований .

"Блогер должен заплатить за шабаш"

Такие мнения выражают пользователи соцсетей.

"Еще было бы прекрасно, если бы их штрафанули на ту же сумму, которую им заплатил "блохер" за устройство того шабаша!", – написала Наталья Косташ под публикацией чиновника.

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Также львовяне жалуются, что "развратные мероприятия" позволили проводить в Доме ученых – культурном наследии Львова. Они обвиняют руководство в том, что они сдали помещение в аренду.

Подробности инцидента

После того, как блогер начал публиковать видео с вечеринки в своих соцсетях, на него навалилась волна критики. Львовской общественности не понравилось, что мероприятие проходило в официальный день скорби, также один из гостей подарил Залиско билет на шоу российского стендап-комика Павла Воли в Германии.

На что Залиско ответил, что "не выбирал день, когда ему рождаться" и что он будет праздновать свой день рождения, "как хочет". После этого он продолжил выкладывать видео с праздника на своих страницах.

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