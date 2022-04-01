Во Львовской области открыли новое газовое месторождение – глава ЛОВА

Во Львове будут добывать газ / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночные взрывы во Львовской области были связаны с открытием нового газового месторождения. Украина намерена наращивать добычу.

Об этом сообщает глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

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"Помните вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие во Львовской области не спали в полночь? Сегодня могу сказать: это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля. Официально: во Львовской области открыли новое газовое месторождение. Дальше будем только наращивать добычу", – отметил он.

Оккупанты уничтожили нефтебазу во Львове

Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета оккупантов, полностью разрушена. Пожар ликвидировали в течение всей ночи.

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"Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар в течение всей ночи. Полностью потушить огонь удалось в 7 часов утра", – говорится в сообщении.

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