Во время карантина в Украине оштрафовали более 425 тысяч человек: на чем попались

В Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине полиция выписала более 425 тысяч штрафов за несоблюдение карантинных правил.
Об этом сообщил руководитель Нацполиции Украины Игорь Клименко на брифинге, передает "РБК-Украина".
За последние 10 дней работы рейдовые группы, которые контролируют соблюдение карантинных правил, выявили 400 фактов отсутствия COVID-документов. На данных лиц составили админпротоколы.
"Около 14 тысяч постановлений о несоблюдении масочного режима мы выписали нашим гражданам. С начала карантина – более 425 тысяч граждан, в отношении которых мы вынесли такие постановления", – рассказал Клименко.
Три совета от адвоката, если на вас составляют протокол:
- Человек всегда имеет право на молчание. Он может ничего не отвечать копам и не подписывать.
- Каждый имеет право на правовую помощь – позвонить адвокату или подождать, пока он приедет на место.
- Адвокат советует вызывать еще одну оперативную следственную группу, чтобы подать заявление на полицейских – о превышении служебных полномочий.
Почему COVID-документы проверяет полиция?
На правоохранителей в пределах полномочий возложена обязанность предупреждения распространения инфекции – то есть проверки документов людей, которые могут быть носителями COVID-19.
Согласно ч. 1 ст. 11 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в пределах, установленных законом, возлагаются на:
- органы исполнительной власти;
- органы местного самоуправления;
- органы государственной санитарно-эпидемиологической службы;
- учреждения здравоохранения;
- предприятия;
- учреждения и организации независимо от форм собственности, а также граждан.
Таким образом, обязанности по проверке COVID-документации государством возложены на Национальную полицию Украины.
Полиция напоминает, что они – центральный орган исполнительной власти, который служит обществу путем обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержания публичной безопасности и порядка.
Проверку COVID-сертификатов осуществляют и другие службы, прежде всего служба Министерства здравоохранения и Госпродпотребслужба.
Ранее мы писали:
- Как я оплачу 17 тыс., если зарплата 6? Во время проверки полицией COVID-сертификатов начались конфликты.
- А штрафы будут? В Одессе на момент начала сессии горсовета из зарегистрировавшихся 54 депутатов 16 находились в сессионном зале без масок. Затем количество "безмасочных" депутатов возросло до 30.
- Умер спустя сутки. Пожилого одессита выписали из больницы после коронавируса з разбитой головой.