Воевали за Украину, а оказались среди "воров в законе": чеченцы обратились к Зеленскому

В списке среди сотен бандитов оказались и бойцы, которые помогали на Донбассе защищать Украины в войне с Россией

Чеченская диаспора в Украине обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой пересмотреть санкционный список СНБО от 14 мая, в который попали чеченцы, воевавшие за Украину на Донбассе.

Об этом заявил на пресс-конференции председатель правления ВОО "Диаспора чеченского народа" Данил Гончаров, передает УНИАН.

По его словам, из-за санкций депортации из Украины подлежат не менее 38 чеченцев, которые уже многие годы живут в Украине и обзавелись семьями.

"Я обращаюсь с просьбой к президенту Украины как к гаранту Конституции, который жестко и решительно борется с преступностью, не допустить неправомерных действий со стороны правоохранителей в отношении членов чеченской диаспоры, которые безосновательно попали в санкционный список СНБО. Мы очень надеемся, что президент пересмотрит эти списки", – сказал Гончаров.

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Председатель совета старейшин "Диаспоры чеченского народа" Хамид Сайдумов отметил, что чеченцы, которые попали в один список с бандитами, видели "воров в законе" только по телевизору и не имеют к ним никакого отношения.

Присутствующие на пресс-конференции правозащитники отметили, что ни один из чеченцев не имел проблем с украинскими законами, а некоторые не привлекались даже к административной ответственности.

Как сообщали новости "Сегодня", 14 мая СНБО ввел санкции в отношении 557 "воров в законе" и 11 криминальных авторитетов. Однако в списке "воров" оказались, например, командир батальона Шейха Мансура (воевали на Донбассе) с позывным Муслим Чеберлоевский, начальник штаба батальона Муслим Ирдисов, боец этого же подразделения Салман Сайнароев и многие другие.