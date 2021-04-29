Volia открывает подписчикам неограниченный доступ к контенту на майские праздники

Ведущая телекоммуникационная компания Украины Volia придумала, как сделать отдых максимально насыщенным и интересным! По случаю предстоящих выходных Volia открывает абонентам цифрового телевидения доступ ко всем телеканалам (кроме каналов "Футбол 1 HD", "Футбол 2 HD" и пакета "Ночной"), а также к онлайн-кинотеатру Volia Cinema і каталогу FOXNOW. Предложение будет действовать с 30 апреля по 10 мая 2021 года включительно.

В условиях действующих ограничений многие из нас проведут майские праздники дома, в кругу близких и друзей. Но даже если вы решите отправиться в путешествие или совершить вылазку на природу – предложение от Volia будет для вас очень актуальным. Ведь наслаждаться контентом Volia TV — а это 13 000 единиц контента от лучших мировых и отечественных студий — можно в любой точке Украины и на трех устройствах одновременно.

Сейчас среди новинок онлайн-библиотеки Volia последние кинохиты, такие как фантастическая драма "К звездам" с участием Бреда Питта, Лив Тайлер и Томми Ли Джонса и немеркнущая голливудская классика калибра оскароносной картины "Бен Гур". Поклонников украинского кино порадует фильм "Дикое Поле" — экранизация знаменитого романа Сергея Жадана "Ворошиловград". А тех, кто предпочитает семейный просмотр, ожидают радостные минуты в компании героев мультсериала "Алладин" от Disney. У Volia десятки новых поступлений на любой вкус!

Сандра Крауиня, маркетинг-директор Volia: "Давайте после майских? Нет, это не для Volia! Мы не привыкли откладывать идеи, которые делают жизнь наших клиентов ярче и увлекательнее. Провести весенние каникулы гораздо приятнее в компании с лучшими фильмами и телепередачами. Их коллекцию мы пополняем регулярно. На праздники мы расширим свободный просмотр для наших подписчиков. И, поверьте, для них у нас еще немало сюрпризов".

Проведите выходные интересно и позитивно!

С детальными условиями предоставления услуг компании Volia вы можете ознакомиться на сайте https://volia.com/