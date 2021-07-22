Вопросы по "Северному потоку – 2", абрикосы Порошенко и коронавирус "Дельта" в Киеве – главные новости СЕГОДНЯ

О чем нужно знать украинцам 22 июля – подборка главных новостей

В четверг, 22 июля, соглашение Германии и США о "Северном потоке – 2" вызвало много вопросов, Порошенко привез на Донбасс абрикосы для военных, а в Киеве зафиксировали шесть случаев индийского штамма коронавируса "Дельта".

"Сегодня" собрали главные новости дня.

Украина начнет переговоры с США и Германией по "Северному потоку – 2"

У Украины возникло много вопросов к тому, как договоренности США и Германии о "Северном потоке – 2" могут уменьшить риски от запуска газопровода. Поэтому Киев инициирует диалог по этим вопросам.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Глава МИД подчеркнул, что украинская сторона будет разговаривать с США и Германией.

Дмитрий Кулеба сделал заявление о "Северном потоке – 2" / Фото: REUTERS/Gleb Garanich, REUTERS

Крым отрезали от Украины: скандал на Олимпиаде

Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля, но уже накануне грянул громкий политический скандал – Украину оставили без Крыма. Официальный сайт Олимпийских игр неправильно изобразил границы нашего государства, отделив от него Крым

В частности, во всплывающем окне Olympics Cheer Zone на сайте Игр между материковой частью Украины и Крымом указана граница.

На сайте Игр от Украины отрезали Крым / Фото: Reuters

Что известно о киевлянах со штаммом "Дельта"

Киевлян ошеломила новость о том, что в Александровской больнице у шести пациентов обнаружили индийский штамм коронавируса "Дельта". Новый вирус подхватили люди от 21 до 73 лет.

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Сайт "Сегодня" пообщался с первым заместителем главы КГГА Николаем Поворозником, чтобы прояснить всю опасность ситуации для горожан в связи с обнаружением опасного вируса.

В Александровской больнице Киева находятся шесть пациентов, зараженных штаммом коронавируса "Дельта". Фото: facebook.com/doc.antonenko

Юлия Мендель обвинила Андрея Богдана в хамстве и цензуре

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила экс-главу Офиса президента Андрея Богдана в хамском поведении и введении цензуры в работе пресс-службы. Об этом она написала в своей книге "Каждый из нас президент".

По словам Мендель, Богдан опьянел от власти, а в результате его действий Офис президента оказался в информационном вакууме, чем сразу же воспользовались оппоненты Зеленского.

Юлия Мендель обвинила Андрея Богдана в хамстве и цензуре. Фото: коллаж "Сегодня"

Абрикосы, кулеш и оптическая разведка – Порошенко снова прибыл на Донбасс

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко за последние два месяца третий раз приехал на Донбасс. Если в прошлые свои посещения передовой "седовласый гетьман" привозил военным клубнику и черешню, то сегодня он угощал бойцов абрикосами.

Кроме того, Порошенко передал военнослужащим 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев комплект оптической разведки. Также пятый президент помог солдатам приготовить украинский кулеш.

Порошенко привез военным абрикосы. Фото: коллаж "Сегодня"

Как сообщали новости "Сегодня", недавно всплыла очередная запись переговоров Медведчука, в которой он вспоминает о связях с Порошенко.