Ворвался на огненный рубеж на одном танке. История Героя Украины Сергея Пономаренко

Сергей Пономаренко показал свое мужество. Фото: коллаж "Сегодня"

Сергей Пономаренко — капитан ВСУ и Герой Украины. Его мобилизовали в начале августа 2014 года в звании младшего лейтенанта. Сейчас рота капитана Пономаренко непрерывно защищает от вражеского наступления Харьковскую область.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Что известно о Герое?

"Предчувствие приближающейся войны" возникло у капитана Сергея Пономаренко и группы его боевых собратьев-резервистов гораздо раньше, чем 24 февраля, и ветераны АТО с опытом боев 2014-2015 гг., преимущественно — офицеры, начали действовать, не дожидаясь приказы: к 12 февраля они составили план действий с учетом возможности того, что агрессор "заглушит" в Украине мобильную связь, определили места и время сбора, "кто за кем заезжает".

Командование бригады охотно поддержало инициативу "атошников" — и не ошиблось: буквально после первых разрывов рашистских ракет и бомб в украинских городах ветераны позвонили по телефону, обновили план действий, и уже 26 февраля все они были назначены на должности. А 12 марта танковая рота капитана Пономаренко разгружалась перед Барвенковым.

Сергей Пономаренко овладел профессией танкиста еще в студенческие годы, посещая занятия на военной кафедре Национального аграрного университета, по окончании которого он, кроме диплома, получил квалификацию командира танкового подразделения и получил звание офицера запаса.

Реклама

В августе 2014-го Пономаренко тайком от семьи обратился в военкомат, и после курса переподготовки занял офицерскую должность в 3-м отдельном танковом батальоне "Зверобой". Перед отправкой на фронт из учебного центра "Десна" он успел съездить на день рождения сына, только на один день.

Сергей Пономаренко — капитан ВСУ

Реклама

Затем офицер вспоминал:

"Достаточно широкий путь прошли: начинали от Мариуполя и закончили под Лисичанском, в Попасной…"

Особенно Сергею запомнились бои за комплекс сооружений вокруг вертикального вентиляционного ствола шахты "Бутовка-Донецкая", который удалось захватить с четвертой попытки (а после успешного штурма танкистам пришлось выдержать 16-часовой почти непрерывный артобстрел).

Также в памяти запечатлелось и отражение вражеского наступления на город Марьинку, когда усиленный танковый взвод "Зверобой" помогал воинам 28-й отдельной механизированной бригады. Боевые заслуги офицера 2015 года были отмечены государственной наградой — орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

В ноябре 2021-го Сергей уволился с военной службы и вернулся в гражданскую жизнь, занимался частным предпринимательством. Однако мирно поработать он успел всего около полутора месяцев — началась широкомасштабная рашистская агрессия, и 38-летний офицер, отец троих детей, вместе с группой собратьев снова надел военную форму.

Рота капитана Пономаренко приняла боевое крещение уже через считанные часы после разгрузки под Барвенковым, и с тех пор танкисты 3-й бригады почти непрерывно защищают от вражеского наступления Харьковскую область. В одном из этих боев Сергей получил высшую государственную награду Украины — хотя сам он не считает эти события какими-то особенными, отмечая, что стремится абсолютно в каждом бою "работать на максимуме".

Во взаимодействии с подразделением 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады танкисты предприняли попытку штурма захваченного врагом села Топольского, недалеко от Изюма. Шесть украинских танков с двух направлений приблизились к селу, однако выяснилось, что силы противника имеют значительное численное преимущество: одних лишь вражеских танков, в основном тщательно замаскированных, во время боя было обнаружено около двух десятков.

В ожесточенной танковой перестрелке выучка и опыт подчиненных Пономаренко оказались лучше: визуально было подтверждено уничтожение девяти рашистских танков, но вместо одной превращенной в факел боевой машины в прицелах украинцев вскоре появлялись две других. Когда Сергей принял решение на уход для пополнения боекомплекта, враг применил артиллерию разных калибров, мощной канонадой не позволяя снова выйти на огневые позиции. Один из украинских Т-72 был поврежден сразу несколькими попаданиями, и с целью спасения экипажа, сумевшего эвакуироваться, и собственно боевой машины, капитан Пономаренко решил вновь ворваться на огненный рубеж на собственном танке — чтобы не подвергать опасности другие.

Экипаж поддержал своего ротного, и танк Пономаренко успешно выполнил рискованный маневр, точными выстрелами подавил вражеские огневые точки, а затем смельчаки под обстрелом взяли на буксир подбитую машину и вытащили ее из поля боя.

"Для меня лично Победа — это когда не будут людей обманывать, когда ты сможешь выйти во двор и понимать, что развевается украинское знамя, что люди говорят по-украински. Когда ты можешь пойти и найти себе работу, ты можешь ребенка повести в нормальный садик, ты можешь проехать по нормальной дороге… Эта война — это большой шанс для страны, шанс оторваться от этого якоря — я по-другому не скажу — какова Российская Федерация, которая все эти 30 лет независимости тормозила нас в развитии. И, возможно, за какие-то 10, 15, 20 лет, мы даже поблагодарим россиян за то, что пусть и большие жертвы, но мы в конце концов сбросим с себя этот якорь, который нас сдерживает, тормозит наше развитие, и мы таки станем нормальной, процветающей страной", – говорил Пономаренко.

Защитника мобилизовали в начале августа 2014 года

Награды защитника

Звание "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда" (2022) — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Орден Богдана Хмельницкого III степени (2015) — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны.

Награда Президента Украины "За участие в антитеррористической операции".

Нагрудный знак "Участник АТО".

Сергею Пономаренко присвоили звание "Герой Украины"

Ранее мы рассказывали, что в Голубовке Днепропетровской области простились с погибшим бойцом 93-й отдельной механизированной бригады Сергеем Компанийцем. Он пошел защищать Украину еще в 2014 году. Сергей Компаниец – один из "киборгов", защищавший Донецкий аэропорт. Он погиб в боях под Изюмом Харьковской области. В последний путь Героя провожало все село.

Также подполковник-ракетчик Дмитрий Васильев погиб, защищая свою землю от российского вторжения. Васильев был командиром второго дивизиона 19-й ракетной бригады "Святая Варвара". Погиб в Запорожской области, посмертно награжден званием Героя Украины.