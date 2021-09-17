Восемь областей Украины не соответствуют зеленой зоне

Показатели восьми областей не соответствуют зеленой зоне карантина / Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Все области Украины, по состоянию на 17 сентября, находятся в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако уже в восьми регионах страны эпидемиологические показатели находятся не в пределах нормы.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%. Однако этот показатель превышен в областях:
- Винницкой – 80,6%
- Днепропетровской – 52,9%
- Ивано-Франковской области – 61,9%
- Львовской области – 79,2%
- Николаевской – 104,7%
- Ровенской области – 60,0%
- Сумской – 58,9%
- Харьковской – 56,8%
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Сколько украинцев заболело за сутки
- В Украине в четверг, 16 сентября, подтвердили 6624 новых случая коронавируса.
- Всего инфекцию подтвердили у 2 338 164 человек.
- За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 99 жителей Украины (всего – 54 750).
- Вылечить удалось 2 228 543 инфицированных (1914 – за последние сутки).
Ранее мы сообщали, что Украина потратила на борьбу с COVID-19 десятки миллиардов.
Также напомним, как будут работать школы Украины после усиления карантина.