Восемь областей Украины не соответствуют зеленой зоне

Показатели восьми областей не соответствуют зеленой зоне карантина / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Все области Украины, по состоянию на 17 сентября, находятся в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако уже в восьми регионах страны эпидемиологические показатели находятся не в пределах нормы.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%. Однако этот показатель превышен в областях:

Винницкой – 80,6%

Днепропетровской – 52,9%

Ивано-Франковской области – 61,9%

Львовской области – 79,2%

Николаевской – 104,7%

Ровенской области – 60,0%

Сумской – 58,9%

Харьковской – 56,8%

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Сколько украинцев заболело за сутки

В Украине в четверг, 16 сентября, подтвердили 6624 новых случая коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 2 338 164 человек.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 99 жителей Украины (всего – 54 750).

Вылечить удалось 2 228 543 инфицированных (1914 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что Украина потратила на борьбу с COVID-19 десятки миллиардов.

Также напомним, как будут работать школы Украины после усиления карантина.