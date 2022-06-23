Восстановление Украины с помощью западных партнеров обсудят на Киевском форуме по безопасности

Международные планы по восстановлению Украины станут темой новой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которая состоится 24 июня 2022 года. В начале июля в швейцарском городе Лугано планируется международная конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference, URC 2022).

Темы обсуждения

Готово ли международное сообщество к длительной и масштабной поддержке Украины в условиях войны на истощение, развернутой Россией против нас и мира?

Как создать условия для прихода частных иностранных инвестиций в условиях войны?

Какие задачи восстановления должны стать первоочередными?

Как объединить военное положение и цели демократического развития Украины?

Как нам стать сильнее после нынешних потрясений?

По приглашению Киевского форума по безопасности участие в разговоре примут дипломаты, политики и известные в мире специалисты по делам демократической трансформации и экономического развития.

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Трансляция онлайн-дискуссии состоится 24 июня в 20:00 – 20:45 по Киевскому времени на ресурсах форума и на нашем сайте.

Участники разговора

Дэймон Уилсон , президент и главный исполнительный директор Национального фонда в поддержку демократии (США).

, президент и главный исполнительный директор Национального фонда в поддержку демократии (США). Посол Стюарт Джоунз , президент по вопросам региональной политики и корпоративных отношений американской корпорации "Bechtel" – лидера строительного бизнеса в США, бывший помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по Ближнему Востоку и Посол в Ираке и Иордании.

, президент по вопросам региональной политики и корпоративных отношений американской корпорации "Bechtel" – лидера строительного бизнеса в США, бывший помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по Ближнему Востоку и Посол в Ираке и Иордании. Посол Этьен де Понсен , Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине.

, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине. Наталья Яресько , министр финансов Украины в 2014-16 годах, директор Совета по финансовому управлению Пуэрто-Рико в 2017-22 годах.

, министр финансов Украины в 2014-16 годах, директор Совета по финансовому управлению Пуэрто-Рико в 2017-22 годах. Арсений Яценюк , премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума по безопасности.

, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума по безопасности. Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

С начала полномасштабной войны России против Украины Киевский форум по безопасности начал онлайн цикл "Борьба за Украину". За это время его участниками стали заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, герой "Азовстали" Святослав Паламарь (Калина), писатели и историки Тимоти Снайдер и Энн Эпплбаум, американские генералы Филипп Бридлав, Уэсли Кларк и Дэвид Петреус, послы США Майкл Карпентер, Дениел Фрид и Майкл МакФол, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, а также известные украинские деятели Елена Кондратюк, Ольга Стефанишина, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Наталья Яресько, Роман Шеремета, Андрей Коболев, Елена Зеркаль и другие.