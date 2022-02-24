"Вот так "Байрактары" пи**ят русню": видео удара ВСУ с воздуха

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Под обстрел украинских беспилотников попала первая гвардейская танковая армия Российской Федерации, которая пыталась прорваться в Харьковскую область.

Об этом написал у себя на странице в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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"Оккупантов разбивают"

"Вот так "Байрактары" пи**ят русню! Под обстрел наших беспилотников попала 1-я гвардейская танковая армия РФ, которая уже несколько месяцев стояла у нашей границы и пыталась прорваться в Харьковскую область. Оккупантов разбивают один за другим", – сказал он.

Также нардеп прикрепил видео обстрела армии оккупантов:

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил на брифинге, что Россия атакует по всему югу, востоку и северу Украины, а на некоторых направлениях выстраиваются в боевые порядки для дальнейшего вторжения. Но это им не сильно помогает – оккупанты уже понесли большие потери в технике и живой силе.

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По его словам, сейчас наиболее удачная ситуация для украинской стороны именно в зоне ООС.

Нападение России на Украину