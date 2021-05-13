Война Израиля и Палестины: куда обращаться украинцам в этих странах (телефоны)

Коллаж "Сегодня"
Из-за боевых действий между Израилем и Палестиной Министерство иностранных дел призвало украинцев отказаться от поездок в эти страны.
Тем украинцам, которые сейчас находятся в зоне конфликта, рекомендуют следить за сообщениями от местных органов власти и выполнять их инструкции.
В министерстве добавили, что украинцы, попавшие в чрезвычайную ситуацию в этих странах, могут обратиться:
- в украинское посольство в Израиле: +972-546-676-782;
- в дипломатическое учреждение в Палестине: +972-59-969-95-61.
Также работает круглосуточная горячая линия в Украине: +38 044-238-16-57.
Израиль и Палестина продолжают обмениваться ракетными атаками, под удар попадают мирные жители, есть погибшие с обеих сторон. Тем временем украинцы в зоне конфликта рассказали о бомбардировках. Две украинки стали свидетелями последнего обострения конфликта Израиля и Палестины – они поделились своими переживаниями.
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