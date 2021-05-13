Версія українською
$ 27,63
33,5

Война Израиля и Палестины: куда обращаться украинцам в этих странах (телефоны)

13 мая, 11:31

Сергей Мартынец

Украинцам, которые находятся в зоне конфликта, дали рекомендации на случай чрезвычайной ситуации

Коллаж "Сегодня"

Из-за боевых действий между Израилем и Палестиной Министерство иностранных дел призвало украинцев отказаться от поездок в эти страны.

Тем украинцам, которые сейчас находятся в зоне конфликта, рекомендуют следить за сообщениями от местных органов власти и выполнять их инструкции.

В министерстве добавили, что украинцы, попавшие в чрезвычайную ситуацию в этих странах, могут обратиться:

Реклама

Также работает круглосуточная горячая линия в Украине: +38 044-238-16-57.

Видео: Сегодня

Израиль и Палестина продолжают обмениваться ракетными атаками, под удар попадают мирные жители, есть погибшие с обеих сторон. Тем временем украинцы в зоне конфликта рассказали о бомбардировках. Две украинки стали свидетелями последнего обострения конфликта Израиля и Палестины – они поделились своими переживаниями.

Новости на эту же тему:
Израиль украинцы Палестина

Источник: Сегодня

Реклама