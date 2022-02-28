Война стала Европейской, ее наконец-то осознали – Резников

Алексей Резников (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам со словами благодарности и гордости.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Дорогие украинцы! 96 часов сопротивления. 4 суток победы, мужества, самоотверженности и веры. Время восторга согражданами, держащими строй рядом. Боли за теми, кто отдал жизнь за Украину. Ненависти к врагу, который убивает наших женщин и детей, разрушает мирные города. И уверенности в том, что он будет наказан! Обязательно наказан! Жестко, неотвратимо", – написал Резников.

По его словам, вчера произошел настоящий перелом.

"Война стала Европейской. Ее наконец-то осознали. Уже сейчас пол-Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты. Круг государств, оказывающих реальную помощь, значительно увеличился. Увеличились его масштабы", – написал министр обороны.

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Он добавил, что Европа уже предоставила временное убежище десяткам тысяч тех, кого мы хотим сохранить больше всего – нашим малышам и их мамам.

"Без всяких формальностей. Как своим. Сейчас на западе у нас нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой. Все это – заслуга наших защитников и защитниц всего украинского народа. Который отказался повиноваться взбешенному тирану. И который обязательно победит. Украина победит! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 28 февраля