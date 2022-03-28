Война завершится после освобождения Мариуполя – прогноз экстрасенса

После победы над Российской Федерацией в Украину придет мир. Однако не следует рассчитывать на полноценную капитуляцию России.

Об этом рассказал экстрасенс Роман Шептицкий в эфире канала Украина 24.

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Он увидел на картах, что Украина обретет не только мир, но и долгожданное возвращение своих территорий. При этом россияне все еще будут пытаться наступать на наши территории.

Подробный прогноз

Первая карта – аркан мира. К сожалению, он пока перевернут.

"То есть это тот мир, который мы ожидаем и хотим, но перевернутый мир – это еще пока хаос. Актуальная ситуация – война. Здесь (на карте. – Ред.) нарисована беременная женщина. Она вынашивает нашу свободу, нашу победу, мир в Украине. Уже вот-вот должно быть", – объяснил экстрасенс.

Вторая карта – наступление. Попытки наступления врага. Карта усиления нашей стороны. Выбивание врага. Такая вот четверка мечей. Это сторона Украины, когда мы знаем, как воевать, и имеем, чем воевать, и уверенно движемся к цели.

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Третья карта символизирует изгнание и бегство врага.

"Слово "капитуляция" ни разу по энергиям не идет. Мне идет бегство, мне идет страх врага. Мне идет, что они могут сдаваться в плен. И сами – бежать. Я очень сомневаюсь, что сторона России признает свое поражение. Максимально, что они признают, – что их операция успешно выполнена и они отсюда должны убраться", – объяснил Шептицкий.

Четвертая карта – "карта-подсказка". Она говорит о том, что должны прийти положительные новости. Буквально два дня назад в медитации тоже был такой образ, который по энергии являет собой голубя мира. Пришла такая информация, что скоро с запада будут положительные новости.

По словам экстрасенса, большая энергетическая привязка к Мариуполю. И когда город будет полностью освобожден, тогда и во всей Украине наступит мир.

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Пятая карта говорит о результате.

"О том, что мы забираем обратно свое. То, что было в оккупации. Сегодня она в прямой позиции. И это значит, что мы возвращаем себе свое. Это карта прибыли, то есть это то, что к нам прибывает", – добавил Шептицкий.

Также экстрасенс добавил, что во время медитаций к нему пришло такое послание: когда будет полнолуние и когда Луна пройдет фазу от полной до нуля, до молодой Луны, тогда будет ключевая дата.

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