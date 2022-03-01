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Войска Путина нанесли ракетные удары по Киеву и его пригородам

1 марта, 23:33
Количество жертв неизвестно

Зафиксировано несколько случаев использования Россией оружия массового поражения / Коллаж "Сегодня"

С наступлением ночи по Киеву и его пригородам нанесли новые ракетные удары российские оккупанты, которые вероломно вторглись в нашу страну 24 февраля.

Госпецсвязь сообщает, что в Киеве на Куреневке, а также в Вишнёвом, в Боярке и Жулянах были слышны взрывы от бомбардировки.

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Также произошли взрывы в Белой Церкви, где горит военная площадка.

Обстановка

  • Ночью 1 марта российские оккупанты взяли в кольцо Херсон и начали штурм города. Тем временем под Киевом заметили колонну оккупантов длиной 64 км. Войска РФ продолжают обстреливать мирных жителей. Но есть и хорошие новости: в ЕС уже начали рассматривать заявку Украины о членстве в Союзе. Также нашей стране передадут 70 военных самолетов.
  • Глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким заявил, что на подступах к его городу российские убийцы понесли больши, потери техники и личного состава.
  • Русский оккупанты уничтожили железнодорожный мост в Васильевке. Из-за этого юг Запорожской области оказался отрезан.
  • Россияне нанесли ракетный удар по воинской части в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области.
  • Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что враг наступает со всех сторон. В городе возникли проблемы с электроснабжением