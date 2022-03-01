Войска Путина нанесли ракетные удары по Киеву и его пригородам

Зафиксировано несколько случаев использования Россией оружия массового поражения / Коллаж "Сегодня"
С наступлением ночи по Киеву и его пригородам нанесли новые ракетные удары российские оккупанты, которые вероломно вторглись в нашу страну 24 февраля.
Госпецсвязь сообщает, что в Киеве на Куреневке, а также в Вишнёвом, в Боярке и Жулянах были слышны взрывы от бомбардировки.
Также произошли взрывы в Белой Церкви, где горит военная площадка.
Обстановка
- Ночью 1 марта российские оккупанты взяли в кольцо Херсон и начали штурм города. Тем временем под Киевом заметили колонну оккупантов длиной 64 км. Войска РФ продолжают обстреливать мирных жителей. Но есть и хорошие новости: в ЕС уже начали рассматривать заявку Украины о членстве в Союзе. Также нашей стране передадут 70 военных самолетов.
- Глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким заявил, что на подступах к его городу российские убийцы понесли больши, потери техники и личного состава.
- Русский оккупанты уничтожили железнодорожный мост в Васильевке. Из-за этого юг Запорожской области оказался отрезан.
- Россияне нанесли ракетный удар по воинской части в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что враг наступает со всех сторон. В городе возникли проблемы с электроснабжением