Войска РФ ночью обстреляли село возле Балаклеи, погибли две женщины и два ребенка

Враг обстрелял Харьковскую область / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты ночью продолжили обстреливать Харьков и область. В результате погибли по меньшей мере четыре человека, среди них – дети.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Ночью в результате очередного обстрела небольшого села Слобожанское Балаклейской общины Изюмского района вражеский снаряд попал в частный жилой дом.
В результате разрушения здания под завалами погибли 4 человека: 2 женщины и 2 детей. 5-летней девочке удалось выжить. Она была травмирована. Ее госпитализировали в Первомайскую больницу. Спасатели сегодня продолжат искать тела погибших.
Обстрел Харькова
В 22:46 поступило сообщение о пожаре и разрушениях в ТРЦ Nikolsky в центре города Харькова. К месту происшествия выехали 3 отделения службы спасения.
На 4-м и техническом этажах, а также на кровле горели конструктивные элементы и отделки. Площадь пожара составила около 100 кв. м. В 03:00 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших не было.
Последствия обстрелов в Харьковской области Фото: ГСЧС
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