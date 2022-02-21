Войска РФ подозрительно зашевелились возле Украины – CNN

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Сухопутные войска Российской Федерации рассредоточиваются на позициях вблизи границы с Украиной.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на спутниковые снимки Maxar за воскресенье, 20 февраля.
Что показывает спутник
CNN утверждает, что новые спутниковые снимки показывают повышенную активность российских подразделений вблизи северо-восточной границы Украины. При этом части, находившиеся в гарнизонах, занимают полевые позиции.
По оценке Maxar, "были замечены многочисленные новые полевые развертывания бронетанковой техники и войск к северо-западу от Белгорода и вблизи Солоти и Валуйки, Россия". Отмечается, что эти города находятся в пределах 35 километров от границы России с Украиной.
"Эта новая деятельность представляет собой изменение в схеме ранее наблюдаемого развертывания боевых групп (танков, бронетранспортеров, артиллерии и вспомогательной техники). Сегодня (20 февраля. – Ред.) большая часть боевых частей и вспомогательной техники в Солоти ушла, и в этом районе видны обширные следы машин и несколько колонн бронетехники", – отмечает Maxar.
Кроме этого, на снимках видно, что лагеря или плацдармы, где 13 февраля находились войска России, теперь "относительно пусты".
"Некоторое оборудование также было развернуто к востоку от близлежащих Валуек, Россия, в поле примерно в 15 км к северу от границы с Украиной", – заявили в Maxar.
При этом к северо-западу от Белгорода, по информации Maxar, также наблюдается ряд новых полевых развертываний:
"Развертывания находятся примерно в 30 километрах от границы с Украиной. При этом большая часть техники и войск расположена в лесных массивах или рядом с ними".
На изображениях видны обширные следы передвижения бронетехники по сельской местности.
Также CNN отметили, что некоторые танки и другие транспортные средства в этом районе помечены большой буквой "Z", что говорит о том, что "они формируются в боевую единицу".
Напомним, разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о котором заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Отвод войск РФ
- 15 февраля Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений, так как подразделения выполнили свои задачи.
- К Южному и Западному военным округам относятся среди прочего Воронежская, Курская, Ростовская и Брянская области, которые граничат с Украиной. В этих областях ранее не раз отмечалось скопление войск РФ.
- Россия заявила, что отводит часть войск от границ с Украиной, после того, как несколько месяцев собирала там более чем 100-тысячную армию.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия завершила запланированные учения, а заявления Запада о вторжении в Украину назвал "информационным терроризмом".
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что никакой новизны в происходящем нет, так как после учений войска всегда направляются в места постоянной дислокации.