Войска РФ подозрительно зашевелились возле Украины – CNN

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Сухопутные войска Российской Федерации рассредоточиваются на позициях вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на спутниковые снимки Maxar за воскресенье, 20 февраля.

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Что показывает спутник

CNN утверждает, что новые спутниковые снимки показывают повышенную активность российских подразделений вблизи северо-восточной границы Украины. При этом части, находившиеся в гарнизонах, занимают полевые позиции.

По оценке Maxar, "были замечены многочисленные новые полевые развертывания бронетанковой техники и войск к северо-западу от Белгорода и вблизи Солоти и Валуйки, Россия". Отмечается, что эти города находятся в пределах 35 километров от границы России с Украиной.

Фото – Maxar Technologies.

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"Эта новая деятельность представляет собой изменение в схеме ранее наблюдаемого развертывания боевых групп (танков, бронетранспортеров, артиллерии и вспомогательной техники). Сегодня (20 февраля. – Ред.) большая часть боевых частей и вспомогательной техники в Солоти ушла, и в этом районе видны обширные следы машин и несколько колонн бронетехники", – отмечает Maxar.

Кроме этого, на снимках видно, что лагеря или плацдармы, где 13 февраля находились войска России, теперь "относительно пусты".

"Некоторое оборудование также было развернуто к востоку от близлежащих Валуек, Россия, в поле примерно в 15 км к северу от границы с Украиной", – заявили в Maxar.

При этом к северо-западу от Белгорода, по информации Maxar, также наблюдается ряд новых полевых развертываний:

"Развертывания находятся примерно в 30 километрах от границы с Украиной. При этом большая часть техники и войск расположена в лесных массивах или рядом с ними".

На изображениях видны обширные следы передвижения бронетехники по сельской местности.

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Также CNN отметили, что некоторые танки и другие транспортные средства в этом районе помечены большой буквой "Z", что говорит о том, что "они формируются в боевую единицу".

Напомним, разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о котором заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Отвод войск РФ