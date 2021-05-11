Возле Украины 100-тысячное войско: 5 направлений, откуда может напасть Россия

65% украинской границы уязвимы к вторжению оккупантов. Но есть и другая угроза для оставшихся 35% западной границы

/ Фото: Минобороны РФ

Россия для вторжения в Украину может использовать пять основных направлений и не исключено нападение с территории Беларуси. Об этом рассказал на форуме "Украина 30" глава СБУ Иван Баканов.

По его словам, сейчас военная угроза со стороны России уменьшилась, но агрессор отвел лишь часть своих войск (только из Крыма).

"Боевой и численный состав ударной группировки России вдоль границы Украины и на оккупированной территории Крыма составляет около 100 тысяч человек – это по состоянию на сейчас. Танки, боевые самолеты, корабли, вертолеты, батальонно-тактические группы, группы ракетных войск и артиллерии", – сказал Баканов.

По его словам, есть пять основных направлений, откуда может ударить Россия, а также еще одно предполагаемое – с территории Беларуси:

Сиверское оперативное направление – под ударом Сумская и Черниговская области;

Слобожанское – Харьковская область;

Донецкое – Донбасс;

Южногбугское (из Приднестровья) – Одесская область;

Крымское – Херсонская область и все азово-черноморское побережье Украины.

"65% украинской границы уязвимы, а остальные 35% на западном направлении тоже требуют бдительности со стороны нашего государства. Россия активно использует и подпитывает националистические движения в странах, чтобы влиять на ситуацию в Украине. Пример Венгрии яркое тому подтверждение", – сказал глава СБУ.

Также Баканов рассказывал, что против Украины работают около 7 тысяч сотрудников спецслужб РФ. Он назвал цели агрессора.